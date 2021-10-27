Türkiye Gazetesi

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda yaklaşık bir hafta önce meydana geldi. Ömer Ç. idaresindeki otomobil ile Hikmet Özçağlar (71) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hikmet Özçağlar yapılan müdahalelere rağmen kazadan bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza kavgası cinayetle sonlandı Kırklareli'de iki otomobil kaza yaptı. Ardından kavga yaşandı. Bir kişi aldığı darbelerle hayatını kaybetti.

Antalya-Akşehir kara yolunda kaza: 1 ölü Antalya-Akşehir kara yolunda meydana gelen kazada otomobil kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.