Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki lastik botta düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 31 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Lastik botlar içerisinde 19 göçmen kurtarıldı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Lastik botlardaki 46 göçmen kurtarıldı Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, lastik botta yakalanan 46 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.