Türkiye Gazetesi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir çalışmaya imza attı. Ekipler, 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.G'nin izine ukaştı. Yapılan çalışmalar sonrası şahsa operasyon düzenlendi. Yakalanan zanlının, Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Milletvekili Erol Güngör’ün oğlu Mustafa Güngör’ün öldürülmesi olayının da faili olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen A.G, cezaevine konuldu.

Mustafa Güngör

Öte yandan, Güngör’ün oğlu Mustafa Güngör, 1991 yılında 24 Haziran gecesi Ankara Çankaya’daki TBMM lojmanlarında öldürülmüştü.

Erol Güngör

8 yıldır aranıyordu: Firari terörist yakalandı İzmir'de, hakkında silahlı terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan 8 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan kadın terörsit emniyet ekiplerince yakalandı. Kadın terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazi toplama kampında görev yapan 96 yaşındaki firari yakalandı Almanya’da Nazi toplama kampında görev yapan ve 11 bin 412 kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanan 96 yaşındaki Alman sekreter Irmgard Furchner ilk duruşmanın görüleceği gün ortadan kayboldu. 96 yaşındaki firari aramalar sonucu yakalandı.