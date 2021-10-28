Isparta'da 5 gündür haber alınamayan adam ormanlık alanda ölü olarak bulundu. İstanbul'da yaşayan Mehmet Dereli (53), tatil için memleketi Isparta Eğirdir'e gitti. İki köpeğiyle 5 gün önce yürüyüşe çıkan Dereli'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Dereli'nin bulunması için çalışma başlattı.
CESEDİ SARP ARAZİDE BULUNDU
Ekipler, Çamoluk mevkisinde, sarp arazide bir ceset buldu. Yapılan incelemede cesedin Dereli'ye ait olduğu belirlendi. Dereli'nin cenazesi, incelemelerin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna götürüldü.
Isparta'da kaybolan şahıs 4 gündür aranıyor Isparta Eğirdir'de kaybolan Mehmet Dereli'den dört gündür haber alınamıyor. Arama kurtarma ekipleri, Dereli'yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Isparta’da 3 gündür aranan 17 yaşındaki genç ölü bulundu! Isparta’da ‘gezmeye çıkıyorum’ diyerek evden ayrılan ve 3 gündür kayıp olan Alişan Yılmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Kayıp kardeşlerin 9 yıl sonra cesedi bulundu Ankara'da 9 yıldır kayıp olan Oğulcan Bertan Karaoğlu ile Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun kemikleri hobi bahçesinde bulundu.
Tatil için gittiği memleketinde kaybolmuştu, cesedi bulundu
Tatil için gittiği memleketi Isparta'da kaybolan ve 5 gündür aranan 53 yaşındaki Mehmet Dereli'nin cesedi bulundu.
Isparta'da 5 gündür haber alınamayan adam ormanlık alanda ölü olarak bulundu. İstanbul'da yaşayan Mehmet Dereli (53), tatil için memleketi Isparta Eğirdir'e gitti. İki köpeğiyle 5 gün önce yürüyüşe çıkan Dereli'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Dereli'nin bulunması için çalışma başlattı.
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