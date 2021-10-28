Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından iki grup halinde lastik botlara bindirilen 31 düzensiz göçmen Türk karasularına geri itildi.
Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gönderdiği kurtarma botları ile lastik botlar içinde açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenleri botlara alarak kurtardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi
Lastik botlar içerisinde 19 göçmen kurtarıldı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Lastik botlardaki 46 göçmen kurtarıldı Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, lastik botta yakalanan 46 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.