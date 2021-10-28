Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Söz konusu karar, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

DSÖ'den sağlık çalışanları için açıklama: Kovid-19'dan korunmaları için çabalar artırılmalı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse karşı güvenliklerinin sağlanması ve diğer sağlık sorunlarından korunması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini bildirdi.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarına ek ödeme açıklaması yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Öz Sağlık-İş Sendikası Başkanlar Kurulu toplantısına online olarak katıldı ve sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren ek ödemeler konusunda açıklama yaptı.