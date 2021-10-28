Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman illerinin kuzeyi ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde yaşayanlar bu habere dikkat, yarın sabah kuvvetli sağanak beklentisi var. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu kuvvetli yağışların yarın akşam etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı: Kuvvetli yağışa dikkat Meteoroloji, yurdun geneli için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Buna göre, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji'den sağanak uyarısı: 7 ilde etkili olacak Meteoroloji, 7 il için sağanak uyarısında bulundu. Söz konusu yağışların İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Osmaniye ve Hatay kıyılarında sağanak olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Meteoroloji Güneydoğu Anadolu'yu uyardı, kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan illeri uyardı, kuvvetli sağanak beklentisi var...
Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman illerinin kuzeyi ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde yaşayanlar bu habere dikkat, yarın sabah kuvvetli sağanak beklentisi var. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu kuvvetli yağışların yarın akşam etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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