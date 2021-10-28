Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 28 ekim 2021 Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 24 saatlik verilere göre 25 bin 528 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 229 oldu. Bir günde toplam 354 bin 580 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 27 bin 651 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 78,15 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,15 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 23 bin 796’e yükseldi.

AŞILAMA SIRALAMASI

28 ekim 2021 koronavirüs günü açıklanan verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 82,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 52,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"AŞININ RİSKİ AZALTTIĞINI BİLİYORUZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “25 bin 528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı yüzde 75’in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. Size değer verenler adına, lütfen” dedi.

Koronavirüs tedavisinde antidepresan etkisi: Ölüm riskini 3’te bir azalttı ABD’de bilim adamları tarafından yapılan çalışmada, fluvoksamin adlı bir antidepresanın koronavirüsü ağır geçiren hastalar arasında, hastaneye yatış ve ölümcül hastalık riskini üçte bir oranında azalttığını gösterdi. Genelde depresyon ve obsesif kompulsif bozukluklar için kullanılan hapın sitokin fırtınası ve kan pıhtılaşması riskini azalttığı belirtildi. Hapın düzenleyici kurumlar tarafından onaylanması halinde hastalar hem daha rahat hem de ekonomik açıdan daha ucuz bir tedavi yöntemine ulaşacak.

27 ekim 2021 koronavirüs haritası açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 27 ekim 2021 yeni koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.