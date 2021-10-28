Türkiye Gazetesi

18 Ekim Pazartesi günü Darıca ilçesinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eve giren şüpheli önce anahtarı, ardından da ikamet önündeki 450 bin lira değerindeki otomobili çalarak kayıplara karıştı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Y.K. olduğunu tespit etti.

Şüpheli, dün İstanbul'da düzenlenen operasyon neticesinde çaldığı araçla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan Y.K., ifadesinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesi'nde tutuklandı.

Örgüt adına yardım toplayan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı ​İzmir’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına himmet, burs gibi yöntemlerle yardım topladığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 FETÖ şüphelisinden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara merkezli DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı Ankara merkezli 4 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 3 zanlı yakalandı.