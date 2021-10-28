Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'nde oturan 19 yaşındaki Hasan A. ile amcası Mustafa A. (55) lavanta tarlasında çalışırken tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönüştü. Amca, av tüfeğiyle yeğenine doğru rastgele ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzeri olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, yaptıkları incelemede göğsünden vurulan Hasan A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan zanlı, bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.

Tarla yangınında 90 ton pamuk yandı Gaziantep'in Araban ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 90 ton pamuk yandı.

Şebnem'in katili tutuklandı: ‘Hatırlamıyorum’ diyen zanlının suç dosyası kabarık Denizli'de Şebnem Şirin adlı 23 yaşındaki genç kızı boğazını keserek vahşice öldüren Furkan Zıbıncı tutuklandı. Cinayet anını hatırlamadığını iddia eden zanlının 6 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.