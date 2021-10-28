Türkiye Gazetesi

Konya'da yolcu minibüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Beyşehir-Isparta kara yolunun birinci kilometresinde, Dursun Y. idaresindeki yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Ebru B. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet C, Eda Ö, Savaş B, Hasan A, Hüseyin A. ve Mehmet Y. yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan, hamile olduğu öğrenilen Eda Ö. ise burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.



Konya'da minibüs ağaca çarptı, yaralılar var Konya'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, ağaca çarparak durdu. Kazda 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Konya'da iki araba çarpıştı, 11 kişi yaralandı Konya'nın Güneysınır ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.