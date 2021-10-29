Türkiye Gazetesi

Saat 22.30 sıralarında Kandıra yolu, İzmit ilçesi Çayırköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve İzmit istikametine giden otomobil, Kandıra istikametine ilerleyen Kübra S. idaresindeki arazi aracına çarptı. Savrulan otomobil, yine Kandıra istikametine gidin Cafer E. idaresindeki otomobile çarparak durabildi.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerin kullanılmaz hale geldiği kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Antalya-Akşehir kara yolunda kaza: 1 ölü Antalya-Akşehir kara yolunda meydana gelen kazada otomobil kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.