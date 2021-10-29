Sivas-Malatya karayolu Kangal ilçesi yakınlarında kaza meydana geldi. Samsun’dan hareket edip Adıyaman’a giden 55 AAD isimli tur otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devridi. Araçta bulunan 25 kişi yaralandı.
Yararılar ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine nakledildi.
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı, 11 kişi yaralandı Şanlıurfa’da meydana gelen kazada yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Otobüsle yolculuk yapıyordu, valizinden uyuşturucu çıktı Düzce’nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri narkotik köpeği ile birlikte yaptıkları uygulamada otobüsle yolculuk yapan bir şahsın valizinde çikolata kutusuna saklanmış halde kubar esrar maddesi bulundu.