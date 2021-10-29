Türkiye Gazetesi

Kent merkezi Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesinde meydana geldi. otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan araca çarparak takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dalaman'da feci kaza, çok sayıda yaralı var Muğla-Fethiye yolunda meydana gelen kazada seyir halindeki araç bir anda önüne çıkan başka bir otomobil ile çarpıştı. Feci kazada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas’ta feci otobüs kazası: 25 yaralı Sivas’ın Kangal ilçesinde otobüs kazası meydana geldi, ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.