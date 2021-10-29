Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

Aksaray Üniversitesinde sahte diploma ile profesör kadrosu alan Zehra Zülal Atalay Laçin'in, akıllara durgunluk veren sahtekârlıklara imza attığı tespit edildi. Tutuklanan Laçin'in, üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine eden Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) yetkililerinin imzasını taklit ettiği, düzenbazlığından ailesinin bile haberinin olmadığı ortaya çıktı.

Filmleri aratmayan 'çakma profesör' vakası şöyle gelişti:

Kuzey Irak'ta yaşayan Zehra Zülal Atalay Laçin, Türkiye'deki üniversitelerin açtığı akademik kadro ilanlarına başvuruda bulundu. Bunlardan biri de güvenlik eğitimlerinin ön plana çıktığı bir üniversitesiteydi. Ancak ibraz ettiği belgelerde tuhaflıklar vardı. Laçin, ODTÜ'den mezun olduğunu ifade etmişti. Ama diplomasında imzası bulunan rektör, mezun olduğunu söylediği yıl görevli değildi. 'Doktora danışmanım' dediği hoca, kendisini tanımıyordu. Laçin'in YÖK'ün tez havuzunda ismi de yer almıyordu.

Durumu şüpheli bulan ÜAK, üniversiteyi uyardı. Başvurusu kabul edilmedi. Kritik hocaların görev aldığı ve güvenlik eğitimlerinin olduğu üniversiteden ret cevabı alan "sahte profesör" bu defa Aksaray Üniversitesine başvurdu. Prosedür kâğıt üzerinde tamamlandığı için rektörlük, herhangi bir sorun görmedi. Doçentlik belgesi kabul edildi ve kendisine kadro verildi. Bu sırada hakkında incelemeler sürüyordu. ÜAK üç ay önce sahtekârlık şüphesiyle savcılığa başvurdu. Savcılık kurumdan ve Aksaray Üniversitesinden belge istedi.

Çakma profesör, üniversite adına dilekçe yazıp kendisini temize çıkarmış.

NASIL HABERİ OLDU?

Üniversitenin harekete geçtiğinden haberdar olan Zehra Zülal Atalay Laçin, hem ÜAK yetkililerinin adına hem de Aksaray Üniversitesi adına her şeyin yerli yerinde olduğuna dair savcılığa sahte yazı gönderdi. Metindeki özensizlik ve kelime hataları savcının şüphesini kuvvetlendirdi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili kurumlara telefonla ulaşıp "Yazdığınız dilekçeyi bize online gönderin" dedi. Bu vesileyle öyle bir dilekçenin resmîyette yazılmadığı belirlendi. Sahtekârlık deşifre oldu. Olay, sosyal medyaya yansıdı. Üç aydır takipte olan Laçin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKASINDA KİM VAR?

Yapılan araştırmada Laçin'in imzasını kullandığı ÜAK yetkilisinin o dönem yıllık izinde olduğu ortaya çıktı. 'Çakma profesörün' düzenbazlığından ailesinin bile haberinin olmadığı belirlendi. Kendisini aklamak için temiz kâğıdı çıkaran kadının bu işlemi yaparken içeriden bilgi aldığı şüphesi üzerinde duruluyor. Savcılık çakma profesör vakasının organize bir çalışma olup olmadığını araştırıyor.

Yetkililerin "İki kurum adına sahte yazı yazmak ne demek? Sıra dışı bir cesaret örneği. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadık" diyerek şaşkınlığını dile getirdiği öğrenildi.

BU İLK DEĞİL

Edindiğimiz bilgilere göre ÜAK, senede ortalama 8 bin doçent başvurusu alıyor. Bunun yanında yılda 400-500 arası yazılan tezlerde intihal (aşırma) irdelemesi yapıyor. 5 avukat sürekli çalışma hâlinde. Yine yılda binden fazla mahkeme ile uğraşıyorlar. Zehra Zülal Atalay Laçin olayı üstelik ilk değil. Daha önce de Laçin gibi 15 ismin doçentlik belgesinin iptal edildiği ve usulsüzlerin ortaya çıktığı öğrenildi. Mahkemede aksi ispat edildiğinde ise söz konusu isimler görevine geri geliyor.

Doçentlik belgesi sahte çıkan öğretim üyesi tutuklandı Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) doçentlik belgesi sahte olduğu öğrenilen ve hukuki süreç başlatılan öğretim üyesi tutuklandı.

Aksaray Üniversitesi'nde doçent belgesi sahte çıkan öğretim üyesi gözaltına alındı Aksaray Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne ataması iptal edilen ve hakkında şikayet bulunun öğretim üyesi Zehra Zulal A.L.’nın doçentlik belgesinin sahte olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan öğretim üyesi için hukuki süreç başlatıldı.