Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ücretsiz hizmet verecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşımın süresi uzatıldı Koronavirüs salgını döneminde sağlık çalışanlarına tanınan ücretsiz toplu taşıma hakkında süre yıl sonuna kadar uzatıldı. Sağlık çalışanları Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden de ücretsiz yararlanabilecek.