Türkiye Gazetesi

Tuzla ilçesinde polis ekipleri kente giriş çıkış güzergahlarında rutin uygulama ve kontrol yaparken, şüphelendikleri bir kamyonu durdular. Kontrol noktasında durdurulan M.Ç. idaresindeki kamyonda inceleme yapan polis, plakanın ileri geri ayrıldığını gördü.

POLİSLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kamyonun ön plakasının araç üzerinde takılı, ancak yere bakacak şekilde “okunmaz” halde olması üzerine kamyonda normalin dışında bir durumla karşı karşıya olduklarını fark eden polis, detaylı inceleme yaptı. İncelemede, kamyonun şoför mahallinden plakaya kadar uzanan çelik halatlı bir düzenek kurulduğu, içerden de bu düzenek ile plakanın istendiği zaman gizlenebilir şekilde ayarlandığı tespit edildi.

CEZA ALMAMAK İÇİN DÜZENEK KURDU

Kamyon plakasının sabit olmadığını ve öne arkaya ters dönerek kapandığını fark eden polis, düzeneğin, hız kontrolü yapılan bölgelerde radar kameralarından gizlenerek trafik cezalarından sıyrılmak için kurulduğunu belirledi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Kamyonu otoparka çeken polisler, kamyonun aynı zamanda sahibi de olan sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 23/3-C-1 maddesi gereği, cezai işlem yapıldı. M.Ç.’ye “Plakayı Okunmamasını Sağlayacak Şekilde Değişiklik Yapmak” ve “Yetki Belgesiz Kullanmak” suçundan ceza kesti. Ayrıca aynı kişiye, kamyonun yetki belgesinin süresinin dolması nedeniyle “taşıtı yetki belgesini kaydettirmeden kullanmaktan” da cezai işlem uygulandığı belirtildi. Kesilen cezaların ardından kamyon plakasına kurulan düzenek emniyet ekiplerince sökülerek normal konumuna getirildi.

Park halindeki kamyonet yandı Edirne’de park halindeki bir kamyonet alevlere teslim olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Ölü ve çok sayıda yaralı var ​Giresun’un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kamyonet sürücüsü kağıt gibi olan şoför kabininde sıkışarak yaralandı Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Tem Otoyolu’nda seyir halindeki un yüklü kamyona arkadan çarpan kapalı kasa nakliyat kamyonetinin sürücüsü, şoför kabininde sıkışarak yaralandı.