Türkiye Gazetesi

Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis’in yüksek kesimleri, Van’ın güneyi ve batı, Hakkari’nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak çevreleri ile Van’ın güney ve batı, Erzurum'un güney kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

Hava sıcaklığının İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17

İzmir: Az bulutlu 24

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 28

Antalya: Az bulutlu 26

Samsun: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, Yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 17

Yüzde 200 arttı! Aşırı sıcaklıklar hızla büyüyen şehirleri ölümle tehdit ediyor ABD’de sıcaklık artışların etkileri üzerine yeni bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, aşırı sıcaklıkların nüfusu artan ya da kentsel olarak gelişen şehirler için büyük bir tehdit oluşturduğu belirtildi. Araştırmaya göre köylerden büyük şehirlere yaşanan göçlerin ve bunla beraber sıcaklıkların artması insanların sağlığına zarar verebilir hatta ölümlerine neden olabilir. 13 binden fazla şehrin incelendiği çalışmada, 1983 yılından 2016 yılına kadar aşırı sıcaklara maruz kalan kişi sayısının 3 kat arttığı vurgulandı.