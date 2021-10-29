Türkiye Gazetesi

Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi soktorlarından Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Hasan Hüseyin Saldık, trajik bir kazada hayatını kaybetti. Samsun'dan doğu illerine giden midibüste bulunan Saltık, aracın kaza yapıp devrilmesi üzerine ağır yaralan. Hastaneye kaldırılan, fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Saltık, sağlık camiasını ölümüyle derinden yaraladı.



FECİ KAZADA 24 KİŞİ YARALANDI 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Samsun'dan doğu illeri sağlıkçılarını geziye götüren midibüsün Sivas'ta devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Saldık'ın uzun yıllar Samsun Devlet Hastanesinde ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Doktor Hasan Hüseyin Saltık'ın ölümü Samsun'da sağlık camiasını hüzne boğdu.

Sivas’ta feci otobüs kazası: 25 yaralı Sivas’ın Kangal ilçesinde otobüs kazası meydana geldi, ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Dalaman'da feci kaza, çok sayıda yaralı var Muğla-Fethiye yolunda meydana gelen kazada seyir halindeki araç bir anda önüne çıkan başka bir otomobil ile çarpıştı. Feci kazada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.