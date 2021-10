Türkiye Gazetesi

Sosyal medya da başlayan tartışma sanal dünyanın dışına taştı. Antalya'da yaşayan lise öğrencileri, sosyal medya üzerinden restleşip dışarda görüştüklerinde birbirlerine saldırdı. O anlar kameralara an be an yansıdı.

SOSYAL MEDYA KAVGASI SOKAĞA TAŞTI

Antalya'nın Serik ilçesinde iki kız arkadaş, önce sosyal medyadan birbirlerine hakaret edince tartışma parkta kavgaya dönüştü. Serik'te bir lisede okuyan iki kız arkadaş anlaşmazlığa düştükleri konu yüzünden birbirlerine sosyal medya üzerinden meydan okudu. Bunun üzerine parkta bir araya gelerek saç başa kavgaya tutuştular. Kavgayı gören arkadaşları ise öfkeli iki kızı güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

