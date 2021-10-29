Türkiye Gazetesi

Kocaeli Gebze'de, test sürüşündeyken makas geçişi sırasında 2 vagonlu tren raydan çıktı. Kaza sonucu yan yatan trende herhangi bir yolcunun olmaması felaketi önledi.

ÇEVREDEKİ BİNALARDA OTURAN VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan ve içinde yolcu bulunmayan trenin test sürüşündeyken makas geçişi sırasında 2 vagonu raydan çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine İstanbul ve Kocaeli'den çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki binalarda oturan vatandaşlar da vagonların raydan çıktığını görünce büyük korku yaşadı.

TRENDE YOLCU BULUNMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, trenin içinde yolcu bulunmadığını, test sürüşündeyken makas geçişi sırasında vagonların raydan çıktığını belirledi. Ekipler, hattaki enerjinin kesilmesinin ardından müdahalesine başladı. Kaza sırasında trenin içinde yolcu bulunmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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