Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir kuyumcuda soygun gerçekleşti. kuyumcu çalışanı Abuzer Atakan Gür’ün (49), işyerini açtıktan bir müddet sonra bir elinde spor çanta diğerinde silah bulunan maskeli bir şahıs dükkanına geldi. İçeriye girdiği sırada silahını Gür’e doğrultan şüpheli, birkaç kez ateş ederek vurdu.

2 KİLOGRAM ALTINLA KAÇTI

İddiaya göre ardından yaklaşık 2 kilogram altını alan zanlı, ticari bir taksiyle olay yerinden kaçtı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kuyumcuya gelen sağlık ekipleri, Gür’ün hayatını kaybettiğini tespit ederken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için arama çalışması başlattı.

“ÖLMEDİ DEYİN NE OLUR”

Olayı duyup işyerine gelen kuyumcu çalışanının eşi ve küçük yaştaki oğlu, ölüm haberini alır almaz gözyaşlarına boğuldu. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan acılı eşin ‘Ölmedi deyin ne olur’ sözleri ile küçük yaştaki oğlunun gözyaşları, yürekleri dağladı.

OLAN BİTENİ İZLEDİLER

Polis ekipleri incelemesini sürdürürken, çevredeki meraklı vatandaşların olan biteni izleyiş şekli dikkat çekti. Kuyumcu etrafına toplanan kalabalıktan bazı vatandaşların ekip otosuna yaslanıp ekiplerin çalışmasını izlediği görüldü.

OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE MORGA KALDIRILDI

2 çocuk babası Abuzer Atakan Gür’ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Cinayete ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olay anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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