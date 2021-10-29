Türkiye Gazetesi

Mudanya İlçesinde başlayan fırtına ve yağmur hayatı felç etti. Zaman zaman suların karaya çıktığı Mudanya'da vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, bu akşam şiddetli fırtına bekleniyor.

TEDBİRLİ DIŞARI ÇIKIN

Vatandaşların daha tedbirli dışarı çıkmaları istendi. Olumsuz hava şartlarının etkili olmasının ardından BUDO seferleri iptal edildi.

Ekipleri ise tedbirlerini arttırdı.

Meteoroloji Güneydoğu Anadolu'yu uyardı, kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan illeri uyardı, kuvvetli sağanak beklentisi var...

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı: Kuvvetli yağışa dikkat Meteoroloji, yurdun geneli için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Buna göre, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul'un kuzey ve doğusu, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde sağanak öngörülüyor.