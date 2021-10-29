Türkiye Gazetesi

Ankara'da Kahve ve Çikolata Festivale düzenlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu festivalde çikolata yeme ve kahve içme yarışmaları düzenlendi. Yarışmacılar, bir dakika içerisinde önündeki çikolatayı bitirmeye çalıştı. En çok çikolata yiyerek birinci olan 55 yaşındaki Yener Akdağ “Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Birinci de oldum. Çikolatayı çok sevdiğim için hemen bitirdim" dedi.



Kahve yarışmasında ise katılımcıların önüne beş bardak sıcak kahve konuldu. Üç bardak kahveyi su gibi içen 69 yaşındaki yarışmacı "İddialıydım zaman kısa olduğu için yetiştiremedim ama kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu. Yarışmaların yanı sıra stantlarda sergilenen ürünler de vatandaşların ilgi odağı oldu. Şeker hamurundan heykel yapan Fatma Balçık "Heykellerin tamamı yenilebilir. Bazı figürlerimi üç günde de bitirebiliyorum üç saatte de..." ifadelerini kullandı.

