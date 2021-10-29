Türkiye Gazetesi

Dün saat 22.30 sıralarında Kandıra yolu, İzmit ilçesi Çayırköy mevkiinde kaza meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olarak otomobilin direksiyonuna geçen Erkan S., araç ile İzmit istikametine giderken karşı yönden gelip Kandıra istikametine ilerleyen Kübra S. idaresindeki arazi aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, yine Kandıra istikametine gidin Cafer E. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobillerin kullanılmaz hale geldiği kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Yaşa (61), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANARAK ÖLÜME SEBEBİYET VERMEKTEN TUTUKLANDI

Araç sürücüsü Erkan S. ise alkollü araç kullanarak ölüme sebebiyet vermekten taburcu olduktan hemen sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 5 ağır yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi de ağır yaralandı.

Elazığ'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Elazığ-Bingöl yolunda karşıya geçmek isterken transit aracın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.