Mardin'de jandarma tarihi eser kaçakçılarına geçit vermedi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen istihbaratı değerlendirip, M.A'nın tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve yüzük bulundurduğunu tespit etti.
OPERASYONLA YAKALANDI
Sikke ve yüzükleri satma arayışında olduğu belirlenen M.A. operasyonla yakalandı. M.A'nin üzerinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 140 sikke ve 15 adet yüzük ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Sikke ve yüzükler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne gönderildi.
Tarihi alanda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı Bursa'da gece vakti tarihi bir alanda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü basıldı.
21 tarihi sikkeyi jandarmaya satmaya çalışırken yakalandı Kütahya’nın Emet ilçesinde 2 kişi 650 TL karşılığında 21 adet sikkeyi jandarma personeline satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Mardin'de Roma dönemine ait sikke ve yüzükler ele geçirildi
Mardin Kızıltepe'de Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 140 sikke ve 15 yüzük ele geçirildi.
Mardin'de jandarma tarihi eser kaçakçılarına geçit vermedi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen istihbaratı değerlendirip, M.A'nın tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve yüzük bulundurduğunu tespit etti.
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