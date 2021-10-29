Delikkaya mevkiinde hava sıcaklığının düşmesi sonucu kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışı sonrası Aladağlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 10 santime kadar ulaştığı öğrenildi.
3 kent kar yağışı! Sürücüler zor anlar yaşadı Kars, Ardahan ve Sivas’ta sabah saatlerinde etkisi gösteren kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yoğun kar yağışı ise sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Meteoroloji günlerdir uyarıyordu... Kar yağışı başladı Meteoroloji’nin günler öncesinden uyarısını yaptığı kar yağışı Sinop, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.