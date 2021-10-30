Türkiye Gazetesi

Samsun-Ordu karayolu üzerinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tuğla yüklü tır, önünde seyir halinde olan yolcu otobüsüne çarptı. Kaza maddi hasarlı olarak atlatılırken, tırdan yola düşen tuğla parçaları nedeniyle Samsun-Ordu karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Ekiplerin yolda yürüttükleri temizlik çalışması sonucu trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kapısı açılan otomobil kazaya sebep oldu: Yaralılar var Samsun'da kapısı açılan otomobilin sebep olduğu kazada 7 kişi yaralandı.

Siverek'te feci kaza, 7 yaralı var Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet köprü korkuluklarına çarpıp taşlık alana devrildi. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.