Saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yahşibey mahallesinde koca Şenol B. (57) eşi Kamile B. (42)‘nin kendisinden habersiz çarşıya çıktığı öğrendi. Ardından koca Şenol B. kıskaçlık krizine girerek eşi ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen kavga tartışmaya dönüştü.
Şenol B. (57) mutfağa giderek bıçak aldı. Bıçak ile eşi Kamile B. (42) ‘yi bıçakla yaraladı. Komşuların sesleri duyması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler yaralı kadını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler kanlar içinde kalan Kamile B. (42) ‘yi ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis ekipleri olay yerinde koca Şenol B. (57)‘yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Mahalledeki kavga hastaneye taşındı: Yaralılar var Adana’da mahallede iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı kavga hastane önünde de devam etti. Acil servis önünde de 1 kişinin bıçakla yaralandığı olaya ilişkin 3 şüpheli, otomobille kaçarken polis tarafından yakalandı.
Kaza kavgası cinayetle sonlandı Kırklareli'de iki otomobil kaza yaptı. Ardından kavga yaşandı. Bir kişi aldığı darbelerle hayatını kaybetti.