Türkiye Gazetesi

Antalya Kepez’e bağlı 15 Temmuz Şehitler Caddesi’ndeki bir kuyumcu dükkânında soygun dehşeti yaşandı. Kuyumcu çalışanı Abuzer Atakan Gür (48), 08.30 sıralarında iş yerini açtıktan sonra içeriye bir elinde spor çanta, bir elinde silah, yüzünde de kar maskesi olan biri girdi.

Şüpheli Gür’ü vurdu, ardından yere düşen çalışanı darbederek birkaç el daha ateş etti. Zanlı yaklaşık iki kilogram altınla kaçarken iki çocuk babası Gür hayatını kaybetti.

AİLESİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gür’ün eşi ve küçük yaştaki oğlu da acı haber sonrası dükkânın önüne geldi. Acılı eşin “Kocam ölmedi deyin ne olur” sözleri yürekleri dağladı.

Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, her yerde eli kanlı soyguncuyu arıyor.

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