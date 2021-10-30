Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında günlük tahminlerini yayınladığı duyuruda yer alan uyarıya göre bugün Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Akdeniz'in batı, Ege'nin güney kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde, Van'ın güney ve batısı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak öngörülüyor.

YAĞIŞLAR DOĞU İLLERİNDE KUVVETLENECEK

Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Cumartesi hava durumu

PAZAR GÜNÜ 52 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİLİYOR

Pazar günü ise tam 52 ilde sağanak yağmur bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Denizli, Burdur, Isparta, Konya, Afyonkarahisar, Uşak, Eskişehir, Konya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da kuvvetli yağış görülecek.

Pazar hava durumu