Türkiye Gazetesi

Bursa, ilginç bir olayla çalkalanıyor. Seyir halinde giden yolcular inecekleri duraklara ulaşmayı beklerken otobü şoförünün aniden durmasıyla şaşkınlık yaşadı. Araçtan inen şoför birden kaçmaya başlayınca yolcular, neye uğradıklarını şaşırdı.

KİMSE SEBEBİNİ ANLAYAMADI

Olay, Hürriyet mahallesinde 8L hattında sefer yapan toplu taşıma aracında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs şöförü, aracı kenara çekerek kaçtı. Yolculardan olan biteni anlamaya çalışırken, ne olduğunu bir türlü anlayamadı. Yolcular olay yerine polis çağırdı.

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