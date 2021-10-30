Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan bir gecekonduda, akşam saatlerinde bir erkek çocuğunun yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi.

BAŞINI TAŞLA EZMİŞLER

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı konrolde hareketsiz yatan çocuğun başının taşla ezilerek, öldürüldüğü belirlendi.

SURİYE UYRUKLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede cesedin üzerinden cüzdan ve kimlik çıkmadı. Polis ekipleri, daha önce kayıp bildiriminde bulunan Suriye uyruklu bir aileyi olay yerine getirdi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Cesedin başına gelen karı-koca, çocuğun, kaybolan oğulları Muhammed Hattabi (11) olduğunu teşhis etti. Muhammed Hattabi'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

GASBEDİLMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Suriye uyruklu bir şüpheliyi gözaltına aldı. Henüz kimliği açıklanmayan şüphelinin, Muhammed Hattabi'yi gasbetmek için metruk gecekonduya soktuğu, küçük çocuğun direnç göstermesi üzerine de başına taşla vurarak öldürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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