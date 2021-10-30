Türkiye Gazetesi

Elazığ’ın Ağın ilçesinde yetiştirilen tüylü nohut, hasadın ardından evin önünde kurulan ocaklarla geleneksel yöntemlerle üretiliyor. Kendine has kokusu, tadı ve gevrekliği ile diğer leblebilerden farklılaşıyor.

YURT DIŞINA İHRACAT EDİLİYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, 2017'de coğrafi işaret belgesi ile tescillenen leblebinin gurbetçiler aracılığıyla yurtdışına götürülmesiyle bir ihracat kalemi olarak da değer kazanmaya başladığını söyledi.

GELECEK SEZON AÇILACAK

Ağın leblebisinin üretim miktarını daha da artırmak, piyasada hak ettiği değere ulaşmasını sağlamak için DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ve Ağın Belediyesi iş birliğiyle işleme ve paketleme tesisi yapıldığını aktaran Karahan, tesisin gelecek sezon üreticilerin hizmetine gireceğini aktardı.

DESTEKLER ARTMAYA DEVAM EDECEK

Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası işbirliğiyle de nohut üretimi yapan köylerle ortak tarımsal kalkınma kooperatifi kurulduğuna işaret eden Karahan, üretimde kullanılan makine ve ekipmanlar başta olmak üzere bu alanı destekleyici her türlü projeyi bu kooperatif üzerinden hayata geçireceklerini aktardı.

“4-5 BİN TON TALEP VAR”

Bu yıl 6 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen nohutta rekolteyi artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretimi geliştirme projesi kapsamında yetiştiriciye yüzde 75 tohum desteği sağlayacaklarını vurgulayan Karahan, "Piyasa analiz çalışmalarına göre ağın leblebisine 4-5 bin ton civarında potansiyel bir talep var. Bu yıl kuraklığa rağmen bin tonun üzerinde üretim gerçekleştirebildik." diye konuştu.

“SATIŞLARDAN ÇOK MEMNUNUZ”

Balkayası köyünde leblebi üretimi yapan Bünyamin Erdem de 26 yıldır eşiyle geleneksel yöntemle sipariş üzerine yaptıkları leblebiyi satarak geçimlerini sağladıklarını söyledi. İlçede nohut hasadının ardından ağustos ayında başlayan leblebi üretiminin havalar soğuyana kadar devam ettiğini aktaran Erdem, şöyle devam etti: "Ağın leblebisine yoğun talep var, yetişmeye çalışıyoruz, satışlardan da çok memnunuz. En önemli geçim kaynağımız. Özellikle sacda beyaz kum içerisinde kavrularak yapılan leblebiler çok beğeniliyor. Talep çok ama eşimle birlikte çalışıyoruz, dayanışma içerisinde 2 ton civarı leblebi ancak yapabiliyoruz. Siparişe göre yaptığımız için taze olarak tüketilmesini sağlıyoruz."

EL İŞÇİLİĞİ ÖN PLANDA

Leblebi üreticisi Nezaket Ezer ise leblebi üretiminin meşakkatli olmasına rağmen geçim kaynakları olduğu için severek yaptıklarını söyledi. Ezer, "Leblebi için nohutu temizliyoruz ve küllü suya koyup bekletiyoruz. Daha sonra tuzlu suda haşlayıp ocakta kızdırılan kuma koyup iyice kavuruyoruz. Elekten geçiriyoruz. Siparişle Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya'ya gönderiyoruz." dedi.

“HER YIL 100 KİLOGRAM İZMİR’E GÖTÜRÜYORUZ”

Tatil için İzmir'den gelen Ruhi Tuna da Ağın leblebisini ailece çok beğendiklerini, özellikle soğuk kış aylarında akşamları çayla birlikte tükettiklerini dile getirerek, "Her yıl 100 kilogram İzmir'e götürüyoruz. İzmir'de eşimize dostumuza dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

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