Türkiye Gazetesi

Adana'da konsere gidip eğlenmek isteyen iki kardeş ve bir arkadaşları kabusu yaşadı. Bilinmeyen bir sebeple başka bir grupla kavgaya tutuşan gençlerden biri hayatını kaybetti, diğer ikisi ise yaralandı.

15 YAŞINDAKİ AKİF YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dün akşam verilen konser esnasında henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada aynı gruptaki Akif Ozan (15) ve ağabeyi Orçun Özdoğan (17) ile Mustafa Gülcan (17) ve bir kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılardan Akif Ozan Özdoğan, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti, diğerleri çevredeki hastanelerde tedaviye alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 17 yaşındaki Suriye uyruklu M.C'yi merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Acılı annenin ağıtları kahretti.

AKİF GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alınan Akif Ozan Özdoğan'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bıçaklı kavga sonucu bir oğlu ölen, bir oğlu yaralanan anne Emel Özdoğan, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Emel Özdoğan, gazetecilere, iki oğlunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına gideceklerini söyleyip evden ayrıldıklarını belirtti.

Çocuklarını babasız ve zor şartlarda büyüttüğünü anlatan anne Özdoğan, "Onlar konsere gittikten sonra telefonla arayıp 'Ben de geleceğim.' dedim. Rahmetli oğlum 'Tamam anne, gel.' dedi. Konser alanına gittiğimde oğlumun ölüsünü gördüm. Diğer oğlum da yaralıydı. Ben oğlumun canını istiyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Ozan'ım, oğlum, gel annem. Benim bu acımı kim dindirecek? İmam Hatip'te okuyordu oğlum, hafız olacaktı." diye konuştu.

Önce bıçakladı sonra gasp etti, polisler yakaladı Malatya'da bıçakla yaraladığı kişinin cep telefonunu gasp eden şahıs, polis ekipleriyle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı.

İki grup arasında kavga: 1 kişi bıçakla yaralandı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.