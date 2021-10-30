Türkiye Gazetesi

Ankara'da 3 Haziran 2020 tarihinde ikamet ettiği evde ölü olarak bulunan Sema Esen'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un daha önceden de Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümlerinde baş şüpheli olarak gösterilen tutuklu Ümitcan Uygun'un gerekli cezayı adalet önünde almasını isteyen Sema Esen'in babası Mehmet Esen, "Otopsi sonucunun değiştirildiğini düşünüyoruz. Esra Hankulu davası ile bizim davamızın birleşmesini talep ediyoruz. Ümitcan Uygun'un cezasını kat kat almasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz bizim ciğerimiz yandı Allah da onların ciğerini yaksın" dedi.

NE OLMUŞTU?

Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sema Esen'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun'un daha önce Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise Çakır'ın ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı.

Ümitcan Uygun'dan pes dedirten 'Aleyna Çakır' savunması Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümü sonrası suç oklarının döndüğü Ümitcan Uygun, konut dokunulmazlığına ilişkin davada hakim karşısına çıktı. Uygun Aleyna'nın kaldığı evin kendisine ait olduğunu iddia ederek, tüm giderlerinin ve faturalarının şahsı tarafından karşılandığını öne sürdü.

