Türkiye Gazetesi

Kırıkkale-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobil, metrelerce sürüklenerek durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Yusuf Y. ve Emine Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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