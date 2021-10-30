Türkiye Gazetesi

Kırıkkale-Çorum karayolunda kaza meydana geldi. Cebrail U. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Cebrail U., Elif U. ve Hamiş Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaptıkları kaza sonrası hayatları kabusa döndü Ankara’da kardeşinin yanlışlıkla park halindeki motosiklete çarpmasının ardından motosikletin sürücüsü tarafından ölüm tehditleri aldığını iddia eden Başak Gül Yoncalık, hayatlarının bir anda kabusa döndüklerini ileri sürdü.

Kapısı açılan otomobil kazaya sebep oldu: Yaralılar var Samsun'da kapısı açılan otomobilin sebep olduğu kazada 7 kişi yaralandı.