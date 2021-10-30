Bursa-Gemlik yolu üzerinde kaza meydana geldi. Kurtul Mevkiinde 3 araç birbirine girdi. Kazanın şiddetiyle araçlardan biri evin duvarına çarparak yan dönerek durabildi. Kazayı sürücüler ufak sıyırıklarla atlatırken araçlar kullanılamaz hale geldi.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Kaza nedeniyle Bursa-Gemlik yolunda kaza uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Yaptıkları kaza sonrası hayatları kabusa döndü Ankara’da kardeşinin yanlışlıkla park halindeki motosiklete çarpmasının ardından motosikletin sürücüsü tarafından ölüm tehditleri aldığını iddia eden Başak Gül Yoncalık, hayatlarının bir anda kabusa döndüklerini ileri sürdü.
Kapısı açılan otomobil kazaya sebep oldu: Yaralılar var Samsun'da kapısı açılan otomobilin sebep olduğu kazada 7 kişi yaralandı.