Türkiye Gazetesi

Saat 21.45 sıralarında Kumluca ilçesi Meydan Mahallesi, Ahmet Ali Ağa Bulvarı Shell Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Finike ilçesindeki nar paketleme tesisine götürmek için Kumluca’nın ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nden nar yükleyen Dursun T. yönetimindeki kamyonun tekeri patladı. Kontrolden çıkan kamyon tam kavşağın ortasında devrildi. Kamyondaki nar dolu kasalar yola döküldü. Yol kısa bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine, polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Dursun T., Ünal A. ve araçta bulunan 5 yaşındaki Elanur A. hafif, Gülbeyaz G. ise ağır yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere sevk edildi. Diğer yaralılar ayakta tedavi olurken, Gülbeyaz G. ise Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: Ölü ve yaralı var Karabük-Kastamonu karayolunda kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkıp takla atarak evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybederken, araçtan fırlayan 1 kişi de yaralandı.

Bariyerlere çarpan otomobil yan yattı: Yaralılar var Kırıkkale’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.