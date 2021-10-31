Korku dolu anlar Sivas'ın kent merkezi Taşlıdere mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonda yaşandı.
İstasyonun kazan dairesinde çıkan yangın, bitişiğinde bulunan ağaçlık alana sıçradı. Yoğun dumanın fark edilmesi üzerine durum Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürdü.
Faciadan dönülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Gaziosmanpaşa'da kolonya imalathanesinde yangın çıktı Gaziosmanpaşa’da bulunan kolonya imalathanesinde nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ufak çapta patlamaların meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.
Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı, mahsur kalanlar var Esenyurt'ta bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı, çok sayıda ekibin müdahalesi devam ediyor.