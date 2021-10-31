Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu girdikleri üniversite sınavı sonrası başarılı olamadı. Kardeşler daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat bölümünde eğitim gördü. Eğitimlerini tamamlayan siyam ikizleri, Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde Kahramanmaraş İl Müftülüğü Kütüphanesinde göreve başladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kütüphaneye yeni gelen kitapları raflara yerleştiren ve mutluluklarını dile getiren kardeşler “Bize destek olan ve bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımıza, Diyanet İşleri Başkanı’mıza ve il müftümüze çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kendilerinden. Kitaplarla iç içe olmak bizi çok mutlu etti. Biz ayaklarımızın üzerinde durduğumuza inanıyoruz ve çok mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Dr. Owase Jeelani ameliyatla ayırdığı siyam ikizleriyle Ankara'da buluştu Kafalarından yapışık dünyaya gelen Derman ve Yiğit Evrensel'i İngiltere'deki başarılı operasyonla ayıran Dr. Noor Ul Owase Jeelani, çocukları görmek ve tedavileri hakkında bilgi almak için Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalyalı siyam ikizlerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalyalı siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile ikizleri İngiltere'de ameliyat ederek ayrılmalarını sağlayan Dr. Noor Ul Owase Jeelani’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı siyam ikizleriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu ile görüştü.