Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde saat 02.00 sularında meydana gelen zincirleme kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Edinilen bilgiye göre, Esentepe Köprülü Kavşağı girişinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 7 araç zincirleme kaza yaptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıların yardımına koştu. Bu esnada polis ekipleri, olası ikinci bir kazayı önlemek için köprülü kavşağın girişini trafiğe kapattı. Kaza yeri savaş alanına dönerken bazı yolcu ve sürüclerin yola savrulduğu görüldü. Araçlardan kurtarılan veyerde yatan yaralılar ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere sevk edildi.

7 aracı karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kazada, bir araç metal yığınına dönerken, 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Gemlik'te zincirleme kaza, uzun kuyruklar oluştu Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada araçlardan biri bir evin duvarına çarptı. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Yaptıkları kaza sonrası hayatları kabusa döndü Ankara’da kardeşinin yanlışlıkla park halindeki motosiklete çarpmasının ardından motosikletin sürücüsü tarafından ölüm tehditleri aldığını iddia eden Başak Gül Yoncalık, hayatlarının bir anda kabusa döndüklerini ileri sürdü.