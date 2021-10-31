Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Sivas, Kayseri, Niğde, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yağış tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'YA KAR UYARISI

Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor.

Yağışların, Muğla, Aydın, Antalya'nın doğu ilçeleri, Batman, Siirt, Şırnak, Muş, Van'ın güneyi ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Karadeniz kıyıları ile Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı: Kuvvetli geliyor Meteoroloji tarafından pazar günü hava tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre yurt genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: 52 ilde sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün doğu illerinde kuvvetli yağış öngörürken, pazar günü İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 52 ilde sağanak yağış uyarısında bulundu.