Türkiye Gazetesi

01 ACF 738 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Eğriçayı Köprüsü'nde bulunan refüjdeki direğe çarptı.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar ise ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Servis ekiplerince, otomobilde bulunan Serdar Aşuk ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİYE KALDIRILDI

2 kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var ​Bursa’da 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 10 kişi yaralandı. Araçtan fırlayan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kısa video ile ayda 10 bin liraya kadar kazanç fırsatı Video paylaşım platformu Youtube'un 'Shorts Fonu' artık Türkiye'deki üreticilere de verilecek. Bu ödemelerden yararlanmak isteyen içerik üreticilerinin bazı kriterleri yerine getirmesi gerekiyor.

Gemlik'te zincirleme kaza, uzun kuyruklar oluştu Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada araçlardan biri bir evin duvarına çarptı. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.