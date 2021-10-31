Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince C.S. isimli bir şahsın doğu illerinde yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ili genelinde “Torbacı” olarak tabir edilen şahıslara satacağı bilgisine ulaşıldı. Teknik ve fiziki takibe alınan C.S.’nin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı aracı tespit ederek takibe başlayan jandarma ekipleri aracı uzun bir kovalamacanın ardından Esenyurt’ta durdurdu.

KADIN ELBİSESİNİN ASTARINA SAKLAMIŞ

Takibin ardından yakalanarak etkisiz hale getirilen şüphelinin aracının bagajında kadın elbiselerinin astar kısmına özel olarak zulalanmış vaziyette 500 adet paketlenmiş halde toplam 15 kilo uyuşturucu madde eroin ele geçirildi. Yakalanan C.S., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Otomobile gizlenen uyuşturucuyu Athena buldu Isparta’da polis bir araçta narkotik dedektör köpeği Athena ile yaptığı aramada 9,97 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.