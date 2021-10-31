Türkiye Gazetesi

Van’ın İpekyolu ilçesinde sabah saatlerinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Harun Işık, okul güvenlik görevlisi Murat Borazan tarafından kurtarıldı. Küçük çocuk olayı küçük sıyrıklarla atlattı. O anları anlatan okul güvenlik görevlisi Murat Borazan, “Dışarı çıktığımda sesleri duydum. Karşı binadan bir bayan seslendi, okulun yan tarafına baktığımda köpek çocuğa saldırıyordu.

“BACAKLARINDA DİŞ İZLERİ VARDI”

“Köpeğin çocuğa saldırdığını görür görmez oraya doğru koştum ve elimden geleni yapmaya çalıştım. Orada kim olsaydı aynı şeyi yapardım. Köpek, karın bölgesinden çocuğu ısırmıştı, yine kollar ve bacaklarında diş izleri vardı, kıyafetleri parçalanmıştı” dedi. Köpeğin saldırısından dolayı korku dolu anlar yaşadığını ifade eden Harun Işık ise kendisini kurtaran güvenlik ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Katil köpeklere kim dur diyecek? Temmuz ayında yapılan tehlikeli hayvan ırklarıyla ilgili kanuni düzenlemeye rağmen hemen hemen her gün bir Pitbull saldırısı haberi geliyor. Vatandaşlar kanunun uygulanmasını istiyor.