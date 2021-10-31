Türkiye Gazetesi

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi’nde gerçekleşen olayda 3 gündür devam eden sağanak yağış sonrası mahallede bulunan yolda yaklaşık 25 metre uzunluğunda çukur oluştu. Yolun ortasındaki çukur nedeniyle çevredeki sürücülerin zor anlar yaşadı. Yoldan geçmek isteyen bir traktör yarısına kadar balçık dolu çukura saplandı.

MAHALLELİ SEFERBER OLDU

Gün içerisinde neredeyse 20 aracın çekiciler yardımıyla çıkartıldığı çukurdan son olarak yarısına kadar batan traktör de kepçe yardımıyla güçlükle çıkartıldı. Yaşanan durum sonrasında mahalleli seferber olurken vatandaşlar ise yolu kullanmak isteyen araçlara engel oldu. Gelen onlarca araç sürücüsünü geri döndüren mahalle halkı, geç saatlere kadar başka bir aracın çukura düşmemesi için yolda nöbet tuttu.

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