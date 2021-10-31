Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesi’nde silahlı çatışma meydana geldi. İki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SOKAK ORTASINDA ATEŞ ETTİ

Bir grup otomobil ile sokağa yakın bölgeye gelince araçtan bir kişi inerek yürümeye başladı. Bu sırada otomobilde bulunanlar sokak içerisindekilere dikkat dağıtmak için adres sordu. Sokağa yakın bölgede araçtan inen şahıs sokağa gelerek elindeki tabanca ile ateş etmeye başladı. Korku dolu anların yaşandığı olayda şahıs, geldiği araca binerek olay yerinden kaçtı.

3 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan çatışmanın ardından sokak içerisine gelen motosikletli kişiler yine ateş etmeye başladı. Bu sırada sokak içerisinde bulunan diğer tarafın da karşılık vermesi sonucu çatışma yaşandı. Yaşanan olayın ardından taraflar sokak aralarına kaçarak kayıplara karıştı. Olayda Mehmet E. bacağından vurularak yaralanırken, börekçide bulunan Şaban Y. elinden, Ömer T. ise omzundan vurularak yerde yardım bekledi. Yaralılar, arkadaşlarının yardımıyla hastaneye götürüldü.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDILAR

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemelerde olaya karıştığı tespit edilen saldırganlar Emirhan A., Abdülkadir Y. ve Emre A. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 3 şahıs ifadesi alınarak sorgulandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emirhan A. ve Abdülkadir Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Emre A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Beyoğlu’nda yaşanan silahlı çatışma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların otomobille geldikleri, otomobilde bulunan şahsın adres sorduğu sırada diğer şahsın yürüyerek ateş edip, sonra kaçıp otomobile bindiği ve motosikletli şahısların da olaya karıştığı görülüyor.

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