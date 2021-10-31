Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na çıkan metro istasyonunun çıkışına bir çanta bırakıldı. Çantayı gören vatandaşlar bomba sanarak ekiplere haber verdi.

YABANCI UYRUKLU BİR KİŞİ TARAFINDAN BIRAKILDI

Çevredeki vatandaşların iddialarına göre yabancı uyruklu bir kişi tarafından bırakıldığı öğrenilen çanta için polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

BOMBA İMHA UZMANLARI ÇAĞRILDI

Güvenlik şeridinin çekilmesinin ardından polis ekiplerinin de şüpheli gördüğü çanta için bomba imha uzmanları çağrıldı.

ÇANTANIN İÇİNDEN KIYAFET ÇIKTI

Özel kıyafetli bomba imha uzmanları çantayı kontrollü şekilde açtı. Çantanın içinden kıyafet çıktığı öğrenildi.

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